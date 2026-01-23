Судьи не зафиксировали голтендинг у «Рокетс» в ключевой атаке. Проход Макси мог принести «Сиксерс» победу в основное время

Судьи НБА ошибочно не засчитали победный бросок.

Судьи не зафиксировали голтендинг во время прохода разыгрывающего «Сиксерс» Тайриза Макси на последних секундах четвертой четверти матча с «Рокетс» при равном счете.

На повторе видно, что блок-шот Кевина Дюрэнта состоялся уже после того, как мяч коснулся щита. Просмотр повтора в тот момент был недоступен.

Матч перешел в овертайм, победа в котором все же досталась «Филадельфии» (128:122).