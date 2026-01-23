Куминга травмировался во втором матче после возвращения в ротацию «Уорриорз»
Куминга вернулся в состав ГСВ и сразу же травмировался.
Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга подвернул левый голеностоп и вывихнул левое колено во второй четверти матча с «Далласом» (115:123).
Как сообщает ESPN, первое обследование показало, что Куминга избежал серьезных повреждений.
Форвард набрал 10 очков, 1 подбор и 2 передачи за 10 минут.
На прошлой неделе Куминга потребовал у «Уорриорз» обменять его. Он вернулся в ротацию «Голден Стэйт» на фоне вылета Джимми Батлера, который получил разрыв связок колена.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
