«Уорриорз» планируют побороться за Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо в межсезонье (Джейк Фишер)
По информации инсайдера Джейка Фишера, «Голден Стэйт» намерены заполучить Янниса Адетокумбо через обмен, а также изучают возможность подписания Леброна Джеймса на рынке свободных агентов предстоящим летом.
«По словам источников из НБА, «Уорриорз» намерены активно участвовать в возможных переговорах по Адетокумбо, если «Милуоки» действительно сделает его доступным для обмена. Параллельно клуб изучает перспективу наконец объединить Леброна Джеймса со Стефеном Карри – Джеймс станет неограниченно свободным агентом 30 июня», – сообщает инсайдер.
Контракт Карри рассчитан до сезона-2026/27, и он по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры. В «Голден Стэйт» считают, что связка Карри с Адетокумбо или Джеймсом может продлить чемпионское окно команды.