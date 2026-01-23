«Уорриорз» планируют побороться за Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо в межсезонье (Джейк Фишер)

«Уорриорз» нацелены на Янниса и Леброна в межсезонье, сообщает Джейк Фишер.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Голден Стэйт» намерены заполучить Янниса Адетокумбо через обмен, а также изучают возможность подписания Леброна Джеймса на рынке свободных агентов предстоящим летом.

«По словам источников из НБА , «Уорриорз» намерены активно участвовать в возможных переговорах по Адетокумбо, если «Милуоки » действительно сделает его доступным для обмена. Параллельно клуб изучает перспективу наконец объединить Леброна Джеймса со Стефеном Карри – Джеймс станет неограниченно свободным агентом 30 июня», – сообщает инсайдер.

Контракт Карри рассчитан до сезона-2026/27, и он по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры. В «Голден Стэйт » считают, что связка Карри с Адетокумбо или Джеймсом может продлить чемпионское окно команды.