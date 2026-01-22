Евгений Пашутин о победе над «Локо»: «Нашей задачей было не ввязываться в быстрый темп»

Главный тренер «Пармы» объяснил, как его команда обыграла «Локомотив-Кубань».

В выездном матче группового этапа Winline Basket Cup «Бетсити Парма » одержала победу над «Локомотивом‑Кубань». Несмотря на то что хозяева лидировали почти всю игру, пермская команда сумела переломить ход матча в концовке и вырвать победу с минимальным перевесом. Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвел итоги встречи.

«Мы знаем, как непросто выиграть у «Локомотива », тем более, они сейчас на ходу, выиграли два предыдущих матча с большим преимуществом, играют в быстрый баскетбол с большим количеством прессинга.

Нашей задачей было не ввязываться в этот быстрый темп, потому что у нас есть преимущество в габаритах, но не в скорости. Нам удалось войти в концовку – где-то ценой нарушений, двое наших «больших» не доиграли матч из-за перебора фолов.

И в концовке мы сохранили концентрацию: две успешных защиты принесли нам победу – очень важную, поскольку для нас, для всего Пермского края очень важно попасть в «Финал четырех» этого турнира», – заявил Пашутин.

Эта победа стала второй для «Пармы» над «Локомотивом‑Кубань» в рамках текущего розыгрыша Winline Basket Cup .