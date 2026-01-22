  • Спортс
  • Томислав Томович после поражения от «Пармы»: «Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвертой немного потеряли концентрацию»
0

Тренер «Локо» прокомментировал поражение от «Пармы» в матче Winline Basket Cup.

В рамках группового этапа Winline Basket Cup «Локомотив‑Кубань» дома уступил «Бетсити Парме» со счетом 92:93. Поражение стало для краснодарского клуба четвертым подряд в турнире и лишило его шансов на выход в плей-офф. После матча главный тренер команды Томислав Томович проанализировал причины неудачи.

«Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвертой немного потеряли концентрацию. Были эпизоды, когда мы могли набрать легкие очки в быстрых переходах, чтобы продолжить вести игру в нужном направлении, но принимали не лучшие решения.

Возможно, сказалось то, что мы слишком много энергии потратили, борясь в «краске» с большими игроками соперника. Поздравляю соперника с победой, а мы постараемся извлечь из сегодняшней игры урок и будем работать, чтобы стать лучше», – сказал сербский специалист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Winline Basket Cup
