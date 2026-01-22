«Орландо» открыт к обмену Гоги Битадзе, Джонатана Айзека и Тайуса Джонса
«Мэджик» готовы рассмотреть обмен Битадзе, Айзека и Джонса.
По данным Бретта Сигела из ClutchPoints, «Орландо» готовы рассмотреть варианты обмена центрового Гоги Битадзе, форварда Джонатана Айзека и разыгрывающего Тайуса Джонса. Клуб ищет способы для создания финансовой гибкости в платежной ведомости на следующий сезон и при этом пополнить запас драфт‑пиков.
На данный момент «Мэджик» идут с результатом 23-19, занимая 7-е место на Востоке. Ядро команды составляют Франц Вагнер, Паоло Банкеро и Десмонд Бэйн. В то же время Битадзе, Айзек и Джонс выполняют более ограниченные роли, выходя в среднем на 10-17 минут за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
