«Европейцы часто делают небольшие грязные приемы». Дрэймонд Грин вступил в дискуссию о «грязной» игре на примере эпизода с Пелле Ларссоном

Форвард «Уорриорз» прокомментировал манеру игры европейских баскетболистов.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин прокомментировал манеру игры европейских баскетболистов, а также недавний эпизод с участием шведского защитника «Майами» Пелле Ларссоном и форварда «Сакраменто» Демара Дерозана.

«Я много раз играл против европейских баскетболистов. Они часто делают небольшие грязные приемы. Это просто другой стиль… Люди злятся и говорят: «Дрэймонд – грязный игрок». Я же давно говорил, что это не так», – сказал Грин в своем подкасте.

«Давай, сделай что-нибудь». Демар Дерозан получил неспортивный фол за грубую игру против Пелле Ларссона