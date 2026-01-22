«Европейцы часто делают небольшие грязные приемы». Дрэймонд Грин вступил в дискуссию о «грязной» игре на примере эпизода с Пелле Ларссоном
Форвард «Уорриорз» прокомментировал манеру игры европейских баскетболистов.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал манеру игры европейских баскетболистов, а также недавний эпизод с участием шведского защитника «Майами» Пелле Ларссоном и форварда «Сакраменто» Демара Дерозана.
«Я много раз играл против европейских баскетболистов. Они часто делают небольшие грязные приемы. Это просто другой стиль… Люди злятся и говорят: «Дрэймонд – грязный игрок». Я же давно говорил, что это не так», – сказал Грин в своем подкасте.
«Давай, сделай что-нибудь». Демар Дерозан получил неспортивный фол за грубую игру против Пелле Ларссона
Источник: подкаст The Draymond Green Show
