Дарко Миличич: «Я был в шоке, когда узнал, сколько денег получает Девонте Грэм в «Црвене Звезде». Он еще больший мошенник, чем я»
Дарко Миличич раскритиковал сербские клубы за траты на легионеров.
Второй номер драфта НБА-2003 Дарко Миличич раскритиковал сербские клубы «Црвена Звезда» и «Партизан» за неэффективную трансферную политику. В подкасте Luka i Kuzma он заявил, что дорогие контракты с легионерами часто лишены спортивного смысла. В качестве наглядного примера Миличич привел ситуацию с разыгрывающим Девонте Грэмом в «Црвене Звезде».
«Я был в шоке, когда узнал, сколько денег получает Грэм в «Црвене Звезде». Парень почти не играет. Он хуже меня, еще больший мошенник, чем я. Невероятно. Это действительно поражает», – заявил Миличич.
В этом сезоне Евролиги Девонте Грэм сыграл 7 матчей, набирая лишь 3 очка и отдавая 1,1 передачи за 11 минут на площадке.
Источник: подкаст Luka i Kuzma
