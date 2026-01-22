Дарко Миличич: «Я был в шоке, когда узнал, сколько денег получает Девонте Грэм в «Црвене Звезде». Он еще больший мошенник, чем я»

Дарко Миличич раскритиковал сербские клубы за траты на легионеров.

Второй номер драфта НБА-2003 Дарко Миличич раскритиковал сербские клубы «Црвена Звезда » и «Партизан » за неэффективную трансферную политику. В подкасте Luka i Kuzma он заявил, что дорогие контракты с легионерами часто лишены спортивного смысла. В качестве наглядного примера Миличич привел ситуацию с разыгрывающим Девонте Грэмом в «Црвене Звезде».

«Я был в шоке, когда узнал, сколько денег получает Грэм в «Црвене Звезде». Парень почти не играет. Он хуже меня, еще больший мошенник, чем я. Невероятно. Это действительно поражает», – заявил Миличич.

В этом сезоне Евролиги Девонте Грэм сыграл 7 матчей, набирая лишь 3 очка и отдавая 1,1 передачи за 11 минут на площадке.