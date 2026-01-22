18

«Голден Стэйт» изучает возможность обмена на Эндрю Уиггинса (Бретт Сигел)

«Уорриорз» изучают возможность возвращения бывшего игрока для усиления состава.

«Уорриорз» рассматривают бывшего игрока клуба Эндрю Уиггинса в качестве одного из кандидатов на усиление перед дедлайном обменов. По данным инсайдера Бретта Сигела из ClutchPoints, форвард «Майами» находится в списке потенциальных целей «Голден Стэйт».

«Помимо Трея Мерфи, представители лиги связывают с «Уорриорз» таких игроков, как Эндрю Уиггинс и Демар Дерозан. Именно это направление, как сообщается, интересует «Голден Стэйт» на рынке обменов, поскольку приобретение значимого игрока передней линии не считается для них приоритетом по сравнению с усилением позиций форварда», – сообщил Сигел.

В текущем сезоне Уиггинс получает 28 млн долларов по истекающему контракту с «Хит». На следующий сезон у него есть опция игрока на 30 млн долларов.

В нынешнем чемпионате 30‑летний игрок в среднем набирает 15,9 очков, совершает 4,9 подбора и отдает 2,8 передачи за игру.

