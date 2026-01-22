«Иди #####, Атаман!» Болельщики «Маккаби» встретили «Панатинаикос» оскорбительными кричалками
Эргин Атаман подвергся оскорблениям со стороны болельщиков «Маккаби Тель-Авив».
Накануне матча 24-го тура Евролиги между «Маккаби» и «Панатинаикосом» в Тель-Авиве более 300 болельщиков местного клуба собрались у входа на арену. Толпа выкрикивала оскорбления в адрес главного тренера греческой команды Эргина Атамана и других представителей «Панатинаикоса».
Это вторая встреча команд в текущем сезоне. В первом матче, состоявшемся в октябре, «Панатинаикос» уверенно одержал победу со счетом 99:85.
