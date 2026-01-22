«Барселона» официально объявила, что останется в Евролиге еще на 10 лет
«Барселона» объявил о заключении нового 10‑летнего соглашения с Евролигой.
«Совет директоров согласился утвердить продление лицензии на участие мужской баскетбольной команды в Евролиге на следующие 10 сезонов. Клуб является одним из учредителей этого турнира. Совет директоров вновь подтверждает свою давнюю приверженность принципу участия в лучших существующих соревнованиях», – говорится в официально заявлении клуба.
«Барселона» имеет богатую историю в Евролиге, дважды выиграв титул (в 2003 и 2010 годах) и постоянно соревнуясь на высшем уровне европейского баскетбола.
В последние месяцы многочисленные сообщения указывали на то, что «Барселона» также изучала возможность присоединения к европейском проекту НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Барселоны»
