Зак Лоу о планах «Бостона» на дедлайн обменов: «Они намерены усиливать состав за счет новых приобретений»

«Селтикс» рассматривают варианты усиления состава перед дедлайном обменов.

«Бостон», идущий вторым на Востоке с результатом 27-16, может активизироваться на рынке обменов до дедлайна 5 февраля. Команда ждет возвращения Джейсона Тейтума и, по информации обозревателя Зака Лоу, рассматривает варианты по усилению состава.

«По информации из разных источников в лиге, «Бостон» теперь планирует усилиться за счет новых приобретений. Не знаю, как это сработает. Неясно, получится ли у клуба одновременно усилить команду и сократить расходы на налог на роскошь.

Очевидное направление для урепления – передняя линия. Команде не помешает еще один действительно качественный игрок на позиции центрововго. При этом коллектив и так демонстрирует очень высокий уровень игры», – отметил Лоу в своем подкасте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Zach Lowe show
logoБостон
logoНБА
Зак Лоу
возможные переходы
