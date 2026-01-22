  • Спортс
Кириленко об увольнении Секулича: «На самом деле он много времени давал нашим ребятам. Но другое дело, что нужен был результат»

Президент РФБ прокомментировал увольнение Александера Секулича.

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал увольнение главного тренера «Зенита» Александера Секулича.

«Мне нравился Секулич. На самом деле он много времени давал нашим ребятам, например. Я прямо наблюдал, там и Жора [Георгий Жбанов] играет, и Щербеневу давал время, Емченко, Мартюк. Как-то было сбалансировано. Но другое дело, что нужен был результат. Результат, видимо, не устраивает. Какой тренер нужен? Мне бы хотелось, чтобы такого плана.

Я понимаю, что «Зенит» вкладывает большие ресурсы, хочет, чтобы была больше конкуренция с топовыми командами. И пока я бы не сказал, что этого нет, но как будто бы этого нет. И вот игра с «Локомотивом» стала такой последней каплей. Мне нравилась их динамика игры. Они играли в хороший баскетбол», – заявил Кириленко в комментарии Telegram-каналу «Высота 305».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Высота 305»
Александер Секулич
logoАндрей Кириленко
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Владислав Емченко
Александр Щербенев
Андрей Мартюк
Георгий Жбанов
logoРФБ
