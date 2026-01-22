Кириленко об увольнении Секулича: «На самом деле он много времени давал нашим ребятам. Но другое дело, что нужен был результат»

Президент РФБ прокомментировал увольнение Александера Секулича.

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал увольнение главного тренера «Зенита » Александера Секулича .

«Мне нравился Секулич. На самом деле он много времени давал нашим ребятам, например. Я прямо наблюдал, там и Жора [Георгий Жбанов ] играет, и Щербеневу давал время, Емченко , Мартюк . Как-то было сбалансировано. Но другое дело, что нужен был результат. Результат, видимо, не устраивает. Какой тренер нужен? Мне бы хотелось, чтобы такого плана.

Я понимаю, что «Зенит» вкладывает большие ресурсы, хочет, чтобы была больше конкуренция с топовыми командами. И пока я бы не сказал, что этого нет, но как будто бы этого нет. И вот игра с «Локомотивом» стала такой последней каплей. Мне нравилась их динамика игры. Они играли в хороший баскетбол», – заявил Кириленко в комментарии Telegram-каналу «Высота 305».