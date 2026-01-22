Шэй Гилджес-Александер демонстрирует лучший в истории НБА показатель TS% среди игроков, набиравших 30+ очков в среднем за матч
Лидер «Оклахомы» проводит сезон с рекордным показателем эффективности броска.
После завоевания чемпионского титула и награды MVP в прошлом сезоне суперзвезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер продолжает демонстрировать историческую эффективность в нынешнем чемпионате.
По данным StatMuse, его показатель точности бросков с учетом стоимости трехочковых и штрафных (TS%) в текущем сезоне составляет 67,3% при средней результативности в 32 очка за игру. Это самый высокий TS% в истории лиги среди игроков, набиравших 30 и более очков за матч. Вопрос лишь в том, сможет ли он сохранить такую невероятную эффективность до конца сезона.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в сезоне-2015/16 (когда он стал первым в истории единогласно признанным MVP) показал 66,9% TS% при средней результативности в 30,1 очка за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: StatMuse
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости