Шэй Гилджес-Александер демонстрирует лучший в истории НБА показатель TS% среди игроков, набиравших 30+ очков в среднем за матч

Лидер «Оклахомы» проводит сезон с рекордным показателем эффективности броска.

После завоевания чемпионского титула и награды MVP в прошлом сезоне суперзвезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер продолжает демонстрировать историческую эффективность в нынешнем чемпионате.

По данным StatMuse, его показатель точности бросков с учетом стоимости трехочковых и штрафных (TS%) в текущем сезоне составляет 67,3% при средней результативности в 32 очка за игру. Это самый высокий TS% в истории лиги среди игроков, набиравших 30 и более очков за матч. Вопрос лишь в том, сможет ли он сохранить такую невероятную эффективность до конца сезона.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри в сезоне-2015/16 (когда он стал первым в истории единогласно признанным MVP) показал 66,9% TS% при средней результативности в 30,1 очка за игру.