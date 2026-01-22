«Клипперс» хотят перевести Кобе Сэндерса и Джордана Миллера на стандартные контракты

«Клипперс» намерены перевести Сэндерса и Миллера на стандартные контракты.

«Клипперс» намерены перевести игроков с двусторонними контрактами Кобе Сэндерса и Джордана Миллера на стандартные соглашения. Об этом сообщает Томер Азарли из ClutchPoints.

Оба баскетболиста приближаются к лимиту матчей по двусторонним соглашениям. Чтобы освободить для них места в составе, клубу необходимо обменить либо отчислить как минимум одного игрока на стандартном контракте.

По информации источника, основными кандидатами на возможный обмен считаются Крис Пол и Кобе Браун. Отчисление одного из них освободит место в ротации, но не даст необходимой финансовой гибкости, поэтому наиболее вероятным вариантом для «Клипперс » остается именно обмен.