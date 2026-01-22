Кэм Реддиш подписал контракт с фарм-клубом «Клипперс»

Кэм Реддиш присоединился к «Сан‑Диего Клипперс».

«Сан‑Диего Клипперс» (фарм‑клуб «Лос‑Анджелес Клипперс») приобрели права на Кэма Реддиша , отдав фарм-клубу «Сан-Антонио» выбор первого раунда драфта G-лиги 2027 года. Об сообщил инсайдер Джейк Фишер.

Реддиш продолжит карьеру в системе «Клипперс», рассчитывая вернуться в профессиональный баскетбол в США.

26-летний игрок в декабре покинул литовский «Шяуляй» сославшись на личные причины. За время выступления в Европе он в среднем набирал 14,7 очка, 3,8 подбора и 1,4 передачи за 26 минут на площадке.