«Кому, #####, не все равно?» Рич Пол прокомментировал репортаж ESPN о разногласиях между Леброном Джеймсом и Джини Басс

Агент Леброна резко ответил на репортаж ESPN о конфликте с владелицей клуба.

Рич Пол, известный спортивный агент, прокомментировал недавнюю публикацию ESPN о разногласиях между владелицей «Лейкерс » Джини Басс и Леброном Джеймсом .

«Каждый день выходит какая-нибудь статья. Кому, #####, не все равно? Мне – точно. Вы не знаете, где правда, а где ложь. В статье говорится, что у Леброна и агентства Klutch слишком много власти. Я просто говорю, что вы не можете знать, правда это или нет.

Что я точно знаю: с момента нашего приезда в Лос‑Анджелес к нам относились отлично. Мы выиграли чемпионат. Прекрасно проводили время, каждый день вместе обедали. Когда люди видят, что все идет хорошо, они пытаются найти слабые места и манипулировать отношениями.

В любых отношениях рано или поздно возникают моменты раздражения – это нормально. Но я предпочитаю фокусироваться на том, что было сделано хорошо.

Мы на это не ведемся. Никто на это не ведется. Я благодарен за то, чего мы добились. Последние семь–восемь лет были отличными. Мы выиграли титул – и на этом, по большому счету, разговор окончен», – заявил Пол в новом выпуске своего подкаста Game Over.