Эван Сайдери: «Сакраменто» хочет получить Ар Джей Барретта в сделке по обмену Домантаса Сабониса в «Торонто»

«Сакраменто» и «Торонто» провели предварительные переговоры по обмену Сабониса.

«Торонто » продолжает активно работать на рынке обменов в поисках звездного игрока, который повысит их шансы на борьбу в Восточной конференции. По информации журналиста Эвана Сайдери, «Рэпторс» рассматривают возможность приобретения центрового «Сакраменто» Домантас Сабонис .

«Кингз» и «Рэпторс» недавно провели предварительные переговоры, сосредоточенные вокруг Сабониса. «Сакраменто » рассматривает Ар Джей Барретта в качестве основного игрока взамен», – сообщил Сайдери.

В текущем сезоне защитник «Торонто» сыграл 23 матча и в среднем набирает 19,6 очка, 5 подборов и 3,7 передачи за 30 минут на площадке.