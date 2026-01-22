Эван Сайдери: «Сакраменто» хочет получить Ар Джей Барретта в сделке по обмену Домантаса Сабониса в «Торонто»
«Сакраменто» и «Торонто» провели предварительные переговоры по обмену Сабониса.
«Торонто» продолжает активно работать на рынке обменов в поисках звездного игрока, который повысит их шансы на борьбу в Восточной конференции. По информации журналиста Эвана Сайдери, «Рэпторс» рассматривают возможность приобретения центрового «Сакраменто» Домантас Сабонис.
«Кингз» и «Рэпторс» недавно провели предварительные переговоры, сосредоточенные вокруг Сабониса. «Сакраменто» рассматривает Ар Джей Барретта в качестве основного игрока взамен», – сообщил Сайдери.
В текущем сезоне защитник «Торонто» сыграл 23 матча и в среднем набирает 19,6 очка, 5 подборов и 3,7 передачи за 30 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости