Фред Катц: «Стоимость Карла‑Энтони Таунса при обмене сравнима с тем, что «Атланта» получила за Трэя Янга»
Стоимость Карла-Энтони Таунса на рынке сравнили со сделкой по Трэю Янгу.
Журналист The Athletic Фред Катц полагает, что даже если «Нью-Йорк» решит обменять своего звездного центрового Карла-Энтони Таунса, клуб вряд ли получит в ответ игрока, который значительно усилит команду.
«Я говорил с людьми в лиге: как вы думаете, на каком уровне его стоимость? Самый частый ответ: посмотрите на сделку с Трэем Янгом», – сказал Катц в подкасте Katz and Shoot.
В начале января «Атланта» обменяла Трэя Янга в «Вашингтон», получив взамен Си Джей Макколлума и Кори Кисперта.
В этом сезоне Таунс сыграл 41 матч, набирая в среднем 20,8 очка при худшем в карьере проценте попаданий с игры – 46,9%.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Katz and Shoot
