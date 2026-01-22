«Хьюстон» интересуется Хосе Альварадо

«Рокетс» проявляют интерес к защитнику «Пеликанс» Хосе Альварадо.

«Хьюстон » продолжает искать усиление на позиции разыгрывающего. При этом клубу приходится учитывать финансовые ограничения, так как команда балансирует у границы первого «жесткого» потолка.

Эта проблема заставила «Рокетс» обратить внимание на более доступных разыгрывающих. Согласно информации инсайдера Криса Хэйнса, клуб изучает вариант с приобретением Хосе Альварадо из «Нового Орлеана».

Альварадо получает 4,5 миллиона долларов в этом сезоне и имеет опцию игрока на такую же сумму на следующий сезон.

В этом сезоне 27-летний баскетболист сыграл 35 матчей, набирая в среднем 7,9 очка, 2,7 подбора и 3,3 передачи за 22 минуты игрового времени.