  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 32+11+8 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 32+15+10 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты
281

НБА. 32+11+8 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 32+15+10 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты

23 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Филадельфия» справилась с «Хьюстоном» (128:122, ОТ) благодаря трипл-даблу Джоэла Эмбиида: 32 очка (10 из 19 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 11 из 12 с линии), 15 подборов и 10 передач.

«Клипперс» обыграли «Лейкерс», несмотря на 32 очка, 11 подборов и 8 передач Луки Дончича (11 из 27 с игры, 3 из 13 трехочковых, 7 из 10 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
результаты
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoШарлотт
logoЛейкерс
logoВашингтон
logoМайами
logoДаллас
logoДенвер
logoКлипперс
logoПортленд
logoЮта
logoМиннесота
logoСан-Антонио
logoФиладельфия
logoОрландо
logoХьюстон
logoЧикаго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Нью-Йорк» разгромил «Бруклин», 40+7+11 Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» крупно обыграть «Милуоки» и другие результаты
22 января, 05:40
НБА. 20+13+9 Шенгюна помогли «Хьюстону» справиться с «Сан-Антонио», «Денвер» проиграл «Лейкерс», у Дончича 38+13+10 и другие результаты
21 января, 05:35
НБА. 32+11 Джейлена Брауна не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Детройтом», 19 очков и 11 передач Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Майами» и другие результаты
20 января, 07:00
Главные новости
НБА. «Чикаго» примет «Лейкерс», «Миннесота» – «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 18:42Live
Лука Дончич и Иммануэл Куикли стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 20:55
Тай Джером может дебютировать в составе «Мемфиса» через 1-2 недели
вчера, 20:38
«Кливленд» получил запросы о Дине Уэйде как минимум от десяти команд (Крис Федор)
вчера, 20:18
Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»
вчера, 20:01
Дрэймонд Грин: «Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан»
вчера, 19:45
«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи
вчера, 19:25
Энтони Дэвис, скорее всего, останется в «Далласе» до конца сезона (The Athletic)
вчера, 18:59
«Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3
вчера, 18:03Фото
«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)
вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Варезе», «Виртус» взял верх над «Кремоной»
вчера, 21:10
Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»
вчера, 20:21
Девонте Грэм может покинуть «Црвену Звезду» в ближайшее время
вчера, 18:42
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» вырвал победу у «Каршияка»
вчера, 18:23
Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
вчера, 18:20
Скариоло об участии «Реала» в европейском проекте НБА: «Единственное, что мне известно: решение пока не принято»
вчера, 17:14
Жан Табак стал новым главным тренером «Андорры»
вчера, 14:30Фото
Победный трехочковый Каспера Уэйра и данк на 360 от Би Джей Джонсона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 13:35Видео
Савков, Рейнольдс, Рыжов, Тримбл и Джонсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:08Фото
Матч звезд АСБ-2026 пройдет 31 января в Москве
вчера, 09:15