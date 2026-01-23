НБА. 32+11+8 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 32+15+10 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты

23 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Филадельфия » справилась с «Хьюстоном » (128:122, ОТ) благодаря трипл-даблу Джоэла Эмбиида: 32 очка (10 из 19 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 11 из 12 с линии), 15 подборов и 10 передач.

«Клипперс » обыграли «Лейкерс », несмотря на 32 очка, 11 подборов и 8 передач Луки Дончича (11 из 27 с игры, 3 из 13 трехочковых, 7 из 10 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

