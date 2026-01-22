Спортивный директор «Анадолу Эфеса»: «В этом сезоне мы не провели ни одной полноценной тренировки в полном составе»

Спортивный директор «Анадолу Эфеса» объяснил неудачный старт сезона.

Спортивный директор «Анадолу Эфеса» Исмаил Шенол объяснил неуверенный старт команды в сезоне катастрофической ситуацией с травмами, которая не позволяет команде нормально готовиться к матчам.

«В этом сезоне мы не провели ни одной полноценной тренировки в полном составе. Когда все игроки восстановятся, мы нацелимся на победу во всех турнирах.

Наша задача в Евролиге выглядит непростой: отрыв по победам от зоны плэй-ин увеличивается. Но даже в таком положении, если сохраним здоровье, мы верим, что сможем начать побеждать.

На данный момент мы провели 39 игр. Пуарье смог сыграть лишь в семи из них. Папаяннис также вышел на площадку в семи матчах – но они ни разу не играли вместе. Ларкин провел 13 игр, однако он ни разу не выходил на паркет вместе с Пуарье.

Отсутствие полноценных тренировок стало одной из наших главных проблем», – заявил Шенол в интервью телеканалу A Spor.

На данный момент «Анадолу Эфес» находится на 19-й строчке в турнирной таблице Евролиги с результатом 6-17. В чемпионате Турции команда идет на 7-м месте.