Майкл Портер с начала января играет с растяжением связки колена

Форвард «Нетс» Майкл Портер с начала января играет с повреждением колена.

Форвард «Бруклина » Майкл Портер сообщил, что играет с легким растяжением медиальной коллатеральной связки колена. Игрок получил повреждения в матче 7 января, когда «Нетс» проиграли «Орландо» в овертайме.

«На самом деле я получил это растяжение в матче против «Мэджик». Колено все еще побаливает, из-за чего мне сложнее делать взрывные движения для создания броска. Но ситуация улучшается», – пояснил Портер.

С момента получения повреждения в матче с «Орландо» 27-летний баскетболист набирает в среднем 24,8 очка, 6,5 подбора и 2,7 передачи.