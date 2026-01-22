«Финикс» готов обменять Ника Ричардса на пик второго раунда

«Санз» готовы обменять центрового Ника Ричардса на пик второго раунда.

«Финикс» рассматривает возможность обмена центрового Ника Ричардса до дедлайна 5 февраля. По информации Эвана Сайдери, клуб готов отдать 28-летнего игрока за выбор во втором раунде драфта.

Обмен Ричардса может помочь «Санз» избежать проблем с налогом на роскошь. По данным Сайдери, несколько команд уже интересовались приобретением центрового.

В этом сезоне Ричардс сыграл 28 матчей, набирая в среднем 3,3 очка и 3,4 подбора за 9 минут на площадке.