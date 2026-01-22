Алексей Швед, Мело Тримбл и еще шесть игроков стали участниками Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2026 года

Объявлены еще восемь участников Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2026.

Завершен второй этап голосования на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ 2026 года. По итогам голосования СМИ и легенд турнира определились еще восемь игроков, которые станут участниками мероприятия.

В команду «Звезд России» попали Алексей Швед (УНИКС), Георгий Жбанов («Зенит »), Андрей Мартюк («Зенит») и Андрей Зубков (МБА-МАИ ).

Команду «Звезд Мира» пополнили Мело Тримбл (ЦСКА), Брендан Адамс («БЕТСИТИ-ПАРМА»), Маркус Бингэм (УНИКС) и Джален Рейнольдс (УНИКС).

Ранее болельщики определили первых восьмерых участников Матча всех звезд , выбрав четырех игроков в команду «Звезды России» и четырех – в «Звезды Мира».

На заключительном, третьем этапе Лига определит еще 8 баскетболистов – по два игрока в заднюю и переднюю линии каждой команды.

Матч всех звезд пройдет 15 февраля на московской «ВТБ Арене».