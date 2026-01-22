Шарунас Ясикявичюс о Нандо Де Коло: Таких игроков уже больше не делают.

В матче 23-го тура Евролиги «Фенербахче » одержал выездную победу над «Виртусом » со счетом 85:80. Главный тренер турецкой команды Шарунас Ясикявичюс особо отметил роль вернувшегося в состав ветерана Нандо Де Коло .

«Что можно сказать о Нандо? Он все видит на площадке, все понимает. Он словно играющий тренер на паркете. Стоит что-то сказать – и он уже это выполняет. Таких игроков сейчас больше не делают», – заявил литовский специалист.

В своей второй игре после возвращения в «Фенербахче» Де Коло провел на паркете 23 минуты, набрав 12 очков и отдав 2 передачи.