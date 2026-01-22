Центровой «Црвены Звезды» Эбука Изунду стал MVP 23-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 23-х матчей турнира.

Самым ценным игроком 23-го тура Евролиги стал 29-летний центровой «Црвены Звезды» Эбука Изунду.

Бигмен из Нигерии помог сербскому клубу обыграть «Монако» (100:96 ОТ).

На его счету 22 очка, 12 подборов, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот. Изунду реализовал 9 из 11 двухочковых и 4 из 4 штрафных бросков.

Изунду стал 3-м игроком «Црвены Звезды» с подобной наградой в этом сезоне. Кроме него ее получали форварды Джордан Нвора и Чима Монеке.