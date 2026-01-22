«Партизан» оштрафован Евролигой на 21500 евро за поведение фанатов в матче против «Олимпиакоса»
Евролига снова оштрафовала «Партизан».
Домашний матч «Партизана» против «Олимпиакоса» 14 января закончился крупным поражением сербов – 66:104. Евролига вынесла дисциплинарное наказание за поведение болельщиков, использовавших файеры и бросавших предметы на площадку.
«Партизан» заплатит 21500 евро штрафа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости