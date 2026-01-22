Джейлен Браун: «В баскетбольной «матрице» я взял красную таблетку, а большинство – синюю»

Джейлен Браун рассказал об отношении к себе в рамках НБА.

Защитник «Бостона» Джейлен Браун стал MVP финала в чемпионском сезоне-2023/24, вызвав удивление у многих болельщиков других команд.

«Если представить, что существует баскетбольная «матрица», я взял красную таблетку, а большинство других – синюю.

Честно говоря, меня вообще не интересует, что думают другие люди. Иногда выглядит так, будто меня трогает неуважение, но это потому что я являюсь частью победного коллектива, и люди об этом забывают.

Для себя я точно знаю, чего добился уже сейчас, и продолжаю учиться и развиваться. Лучшее впереди», – поделился Браун.