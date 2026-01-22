«Локомотив-Кубань» сообщил о возвращении Захара Ведищева
Захар Ведищев вернулся в «Локо».
Краснодарский «Локомотив» официально сообщил о приходе защитника Захара Ведищева (25 лет, 196 см).
Ведищев начинал прошлый сезон в «Енисее», набирая 2,8 очка за 9,7 минуты в среднем, а завершил в «Динамо-Владивосток».
К данному моменту баскетболист восстановился после помешавших ему травм и готов вернуться на площадку.
Ведищев дебютировал в основе «Локо» в 2018 году и с перерывами выступал за нее до 2024 года, проведя 112 матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
