«Локомотив-Кубань» сообщил о возвращении Захара Ведищева

Захар Ведищев вернулся в «Локо».

Краснодарский «Локомотив» официально сообщил о приходе защитника Захара Ведищева (25 лет, 196 см).

Ведищев начинал прошлый сезон в «Енисее», набирая 2,8 очка за 9,7 минуты в среднем, а завершил в «Динамо-Владивосток».

К данному моменту баскетболист восстановился после помешавших ему травм и готов вернуться на площадку.

Ведищев дебютировал в основе «Локо» в 2018 году и с перерывами выступал за нее до 2024 года, проведя 112 матчей.