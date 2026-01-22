Илона Корстин: «Проект «Ты в игре» пришел на баскетбол, и новый сезон стартовал на матче в «Мегаспорте»

Лига ВТБ и РФБ поучаствовали в запуске ежегодного всероссийского конкурса.

На матче ЦСКА против «Уралмаша» глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, президент РФБ Андрей Кириленко, президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко, гендиректор Илона Корстин и президент ЦСКА Андрей Ватутин открыли ежегодный конкурс спортивных проектов «Ты в игре».

«Это часть системной работы Минспорта по вовлечению граждан в регулярную физическую активность», – рассказал Дегтярев.

«Надеюсь, что после этого все больше баскетбольных активностей и проектов из других видов спорта будут подавать свои заявки», – поделился Кущенко.

«Ты в игре» – масштабный проект, который помогает спортивным инициативам развиваться. Мы очень рады, что этот конкурс пришел на баскетбол и новый сезон стартовал на матче в «Мегаспорте». У нас много точек соприкосновения и общая цель – привлекать к спорту как можно больше россиян», – заключил Корстин.