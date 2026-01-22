  • Спортс
Виктор Мелешенко: «Позиция «Локомотива-Кубани» о невыдаче открепительного письма Кириллу Елатонцеву была поддержана со стороны РФБ»

Кириллу Елатонцеву не удалось освободиться от контракта через РФБ.

Гендиректор «Локо» Виктор Мелешенко прокомментировал ситуацию с уехавшим в NCAA центровым Кириллом Елатонцевым.

«Заседание комиссии РФБ по статусу игроков состоялось 20 января в Москве.

Инициатором заседания выступил сам Елатонцев, который обратился в РФБ с заявлением признать его свободным агентом и применить спортивные санкции к клубу, но комиссия не нашла оснований, чтобы предоставить ему этот статус. Игрок хотел получить открепительное письмо, которое позволило бы ему заключить новый контракт с любым профессиональным клубом, однако позиция «Локомотива-Кубани» о невыдаче открепительного письма была поддержана со стороны РФБ. Более того, комиссия призвала стороны разрешить спор самостоятельно.

Клуб со своей стороны изначально был готов к тому, чтобы решить вопрос с игроком в правовом поле, однако Елатонцев и его окружение выбрали другой путь: игрок самовольно покинул расположение клуба, а позже вообще уехал в США, несмотря на заключенный в 2024 году пятилетний контракт с нами.

Приехав к нам еще совсем юным, за восемь лет он дорос до уровня сборной России. Именно по причине невыплаты компенсации мы вынуждены были обратиться в Национальный центр спортивного арбитража. Теперь дело Елатонцева будет рассматриваться в судебном порядке», – рассказал Мелешенко.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Информационное агентство ТАСС
