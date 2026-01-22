Шарунас Ясикявичюс о 28 очках Хортон-Такера: «Не так много игроков в мире, которые настолько легко могут пройти к кольцу»

Шарунас Ясикявичюс похвалил новобранца «Фенербахче».

Чемпион НБА-2020 защитник Тэйлен Хортон-Такер перебрался в Европу в этом сезоне, присоединившись к «Фенербахче». В победной игре с «Виртусом» (85:80) баскетболист установил рекорд карьеры в Евролиге. На его счету 28 очков (5 из 9 двухочковых, 4 из 5 из-за дуги, 6 из 8 с линии).

«Не так много игроков в мире, которые настолько легко могут пройти к кольцу. Требуется время, чтобы привыкнуть в европейскому баскетболу. Самое главное – он старается. Прислушивается к словам тренерского штаба. Ценит советы ветеранов. Проводит чертовски хороший сезон.

Самое лучшее в нем то, что он определенно может стать еще лучше. Посмотрим, останется ли он здоровым и сделает ли следующий шаг вперед. Это будет главным во второй части чемпионата», – рассудил главный тренер турецкого клуба Шарунас Ясикявичюс.