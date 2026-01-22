Майк Браун о прогрессе «Никс» в защите в матче с «Нетс»: «Уровень коммуникации зашкаливал»

Майк Браун рассказал о прогрессе во взаимодействии «Никс».

«Никс» добились исторически крупной победы над «Нетс» – 120:66. Успех прервал серию из 4 поражений подряд.

«Мы были действительно хороши в защите. Контактно действовали на мяче и и без него. Вовремя сближались. Они попали 29% бросков и взяли всего 4 отскока на нашем щите. Парни превосходно вытеснили их из-под кольца.

Наш уровень коммуникации зашкаливал. Все знали свои зоны ответственности, двигались как будто связанные одной струной. Все подстраивались под движение мяча, помогали с опекой.

Каждый раз на площадке, когда что-то происходило, я слышал со своего места, как парни общались, подсказывали, что происходит в другом конце площадки.

Когда справляешься с трудностями, все начинается со взгляда с зеркало. Начинается с меня. Должен понять, как могу еще помочь», – рассудил главный тренер Майк Браун .