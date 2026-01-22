Видео
Док Риверс: «Думаю, что морально мы на подъеме. Можем взять следующие домашние игры»

Док Риверс прокомментировал проигрыш «Оклахоме».

«Бакс» уступили «Тандер» 102:122. Яннис Адетокумбо с 19 очками стал самым результативным в своей команде, несмотря на всего 11 попыток с игры.

«Они неплохо справились с Яннисом. Но мы не сделали свою работу, не доставили ему мяч в нужных точках. А сегодня это было наше главное оружие. Первые 12 минут стали ключевыми. Мы буквально влетели в их заготовки.

8 потерь в стартовой четверти. Плохая работа с мячом. У нас две задачи: аккуратно обращаться с мячом и играть командно. Вместо этого мы единолично действовали в нападении.

Когда Яннис играет с ограничениями по времени, нельзя проваливаться со старта. Приходится убирать его с площадки, и это только увеличивает разрыв. Так и случилось.

Эй Джей Грин действует без спешки. Его процент с игры напоминает цифры бигменов. Хороший, эффективный баскетболист.

Пит Нэнс хорош. Знает, что делать. Помогает на площадке, двигает мяч, принимает правильные решения, отрабатывает в защите. Светлое пятно во всей этой ситуации.

Мы сейчас морально на подъеме. Это видно по нашему настрою. Следующие игры будут предельно важными. Домашние, можем их взять. Отдохнем и посмотрим, на что способны, в следующих 4-5 матчах», – рассказал Док Риверс.

