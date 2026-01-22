Яннис Адетокумбо об 11 попытках с игры: «Может быть, молодежь считает, что пришло их время. Мои прежние партнеры понимали, что я могу дать команде»
Яннис Адетокумбо прокомментировал низкий уровень задействования.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо осуществил только 11 попыток с игры в матче с «Тандер» (102:122). Игрока попросили прокомментировать эту цифру.
«Не по мне ругаться и требовать мяч у партнеров. Никогда такого не делал. Но прежние партнеры понимали, что я могу дать команде, как могу создавать моменты другим и себе.
Может быть, у нас слишком молодая команда. Игра не идет. Парни думают, что пришло их время. Хотят тащить команду, все изменить.
Я действительно не понимаю. Не понимаю. Дело не в том, что я не стараюсь быть агрессивным. Стараюсь.
Возможно, мне следует больше требовать мяч», – заключил Адетокумбо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
