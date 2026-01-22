«Никс» активно ведут переговоры с несколькими командами по обмену Гершона Ябуселе

Гершон Ябуселе может скоро покинуть «Никс».

Форвард Гершон Ябуселе неудачно выступает в «Никс», набирая 2,9 очка и 2,1 подбора за 9,6 минуты в среднем. Французский баскетболист, который проводит 4-й год в НБА , признавался, что его основной задачей является отыграть 5 сезонов в американской лиге, чтобы обеспечить медицинскую страховку для своей семьи. Следующий сезон в его контракте гарантирован с опцией игрока.

По сообщению инсайдера Стефана Бонди, «Нью-Йорк » ведет переговоры с несколькими клубами по поводу обмена Ябуселе до дедлайна.