«Никс» активно ведут переговоры с несколькими командами по обмену Гершона Ябуселе
Гершон Ябуселе может скоро покинуть «Никс».
Форвард Гершон Ябуселе неудачно выступает в «Никс», набирая 2,9 очка и 2,1 подбора за 9,6 минуты в среднем. Французский баскетболист, который проводит 4-й год в НБА, признавался, что его основной задачей является отыграть 5 сезонов в американской лиге, чтобы обеспечить медицинскую страховку для своей семьи. Следующий сезон в его контракте гарантирован с опцией игрока.
По сообщению инсайдера Стефана Бонди, «Нью-Йорк» ведет переговоры с несколькими клубами по поводу обмена Ябуселе до дедлайна.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Стефана Бонди
