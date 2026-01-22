  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джош Харт: «У «Никс» не было собрания игроков. Мы просто прояснили ситуацию во время тренировки и на просмотре видео»
Джош Харт: «У «Никс» не было собрания игроков. Мы просто прояснили ситуацию во время тренировки и на просмотре видео»

Джош Харт отрицает информацию о командной встрече.

Рамона Шелберн с ESPN сообщила, что Джейлен Брансон организовал командное собрание для игроков после неудачной серии «Никс» (до игры с «Нетс»), чтобы обсудить проблемы команды.

«У нас не было собрания только для игроков. Вы натягиваете. Не знаю, кто такое сказал.

Мы поговорили, но это не было чем-то особенным. Знаем, что нам нужно делать. Прояснили моменты во время просмотра записей и на тренировке.

Знаем, что играем ниже своего уровня, но наберем ход и будем тянуться к победам», – заявил защитник Джош Харт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Knicks Videos
logoДжош Харт
logoНБА
Рамона Шелберн
logoНью-Йорк
logoДжейлен Брансон
