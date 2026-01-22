Чарльз Ли раскритиковал Ламело Болла после 1/15 с игры: «Слишком много изоляций, мало движения мяча»
Чарльз Ли раскритиковал Ламело Болла .
Главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли после поражения от «Кливленда» (87:94) заявил, что звездный разыгрывающий Ламело Болл злоупотреблял индивидуальными действиями.
Болл вышел со скамейки в первом матче бэк-ту-бэка, так тренерский штаб рассчитывает поддержать физическое состояние игрока. Ламело выдал 1/15 с игры за 22 минуты.
«Во второй четверти было слишком много игры один на один, пропало движения мяча, которое было прежде.
Мне не понравился наш атакующий ритм в этой четверти», – сказал Ли на послематчевой пресс-конференции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
