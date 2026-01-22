Стив Керр о травме Батлера: «У «Голден Стэйт» достаточно резервов, чтобы продолжать бороться на высоком уровне»

Стив Керр оценил шансы «Уорриорз» после вылета Батлера.

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр считает, что команда продолжит претендовать на высокие позиции даже после серьезной травмы Джимми Батлера .

«У нас достаточно резервов, чтобы продолжать играть на высоком уровне. Разница между прошлым и этим сезоном, на мой взгляд, заключается в Де’Энтони Мелтоне и Эле Хорфорде. Опять же, молодые ребята. Не забываем про Квинтена Поста, который проводит полноценный сезон.

На этом же этапе в прошлом году, до того, как мы выменяли Джимми, казалось, что у нас недостаточно ресурсов, чтобы всерьез на что-то претендовать. Считаю, на данный момент у нас достаточно ресурсов, чтобы бороться и претендовать. Батлер – один из лучших игроков лиги, понятно, что это серьезная потеря. Но в этом году у нас другая ситуация», – заявил Керр.