Стив Керр о травме Батлера: «У «Голден Стэйт» достаточно резервов, чтобы продолжать бороться на высоком уровне»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что команда продолжит претендовать на высокие позиции даже после серьезной травмы Джимми Батлера.
«У нас достаточно резервов, чтобы продолжать играть на высоком уровне. Разница между прошлым и этим сезоном, на мой взгляд, заключается в Де’Энтони Мелтоне и Эле Хорфорде. Опять же, молодые ребята. Не забываем про Квинтена Поста, который проводит полноценный сезон.
На этом же этапе в прошлом году, до того, как мы выменяли Джимми, казалось, что у нас недостаточно ресурсов, чтобы всерьез на что-то претендовать. Считаю, на данный момент у нас достаточно ресурсов, чтобы бороться и претендовать. Батлер – один из лучших игроков лиги, понятно, что это серьезная потеря. Но в этом году у нас другая ситуация», – заявил Керр.