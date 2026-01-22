16

Яннис Адетокумбо: «Парни играют эгоистично, не ищут правильные броски. Нам просто не дано»

Яннис Адетокумбо раскритиковал свою команду после поражения от «Тандер».

«Бакс» уступили «Тандер» (102:122) на своей площадке. У форварда Янниса Адетокумбо 19 очков, 14 подборов и 7 передач.

«Мы не стараемся. Не играем на победу. Плохо взаимодействуем. «Химии» нет. Парни действуют эгоистично. Ищут броски для себя, не выбирают правильные.

Все пытаются играть в одиночку. Когда мы проигрываем на 10-15 очков, хотят решить все одним махом. Это не работает, догонять нужно постепенно. Особенно когда речь идет о командах типа «Оклахомы», «Миннесоты» и «Сан-Антонио». С точки зрения ростера они лучше. Так что нужно бороться все 48 минут, принимать верные решения, или шансов не будет. Нельзя выбирать первый попавшийся бросок.

Я был в такой команде. 3-4 года назад. Когда к нам приезжали те, кто с ходу пытались бросать, мы знали, что они не победят. Надо двигать мяч, смещать меня, Криса Миддлтона, Дрю Холидэя и остальных, чтобы найти хорошую позицию. Если ты отдал одну передачу и пытаешься бросать через Дрю Холидэя – удачи.

Я был в такой ситуации. Но не сейчас. Сейчас нам, видимо, просто не дано.

Надо преодолевать подобные трудности. Смотреть записи. Набираться опыта. В какой-то момент люди начинают понимать. Но у нас нет на это времени», – заключил Адетокумбо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
logoОклахома-Сити
logoМиннесота
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНБА
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кто в НБА забивает сверху чаще всех
20 января, 13:50
Дончич, Йокич, ШГА, Вембаньяма и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Брансон, Браун, Каннингем и Макси – от Востока
19 января, 19:25
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
19 января, 19:01
Главные новости
НБА. «Чикаго» примет «Лейкерс», «Миннесота» – «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 18:42Live
Лука Дончич и Иммануэл Куикли стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 20:55
Тай Джером может дебютировать в составе «Мемфиса» через 1-2 недели
вчера, 20:38
«Кливленд» получил запросы о Дине Уэйде как минимум от десяти команд (Крис Федор)
вчера, 20:18
Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»
вчера, 20:01
Дрэймонд Грин: «Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан»
вчера, 19:45
«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи
вчера, 19:25
Энтони Дэвис, скорее всего, останется в «Далласе» до конца сезона (The Athletic)
вчера, 18:59
«Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3
вчера, 18:03Фото
«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)
вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Варезе», «Виртус» взял верх над «Кремоной»
вчера, 21:10
Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»
вчера, 20:21
Девонте Грэм может покинуть «Црвену Звезду» в ближайшее время
вчера, 18:42
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» вырвал победу у «Каршияка»
вчера, 18:23
Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
вчера, 18:20
Скариоло об участии «Реала» в европейском проекте НБА: «Единственное, что мне известно: решение пока не принято»
вчера, 17:14
Жан Табак стал новым главным тренером «Андорры»
вчера, 14:30Фото
Победный трехочковый Каспера Уэйра и данк на 360 от Би Джей Джонсона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 13:35Видео
Савков, Рейнольдс, Рыжов, Тримбл и Джонсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:08Фото
Матч звезд АСБ-2026 пройдет 31 января в Москве
вчера, 09:15