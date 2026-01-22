Яннис Адетокумбо: «Парни играют эгоистично, не ищут правильные броски. Нам просто не дано»

Яннис Адетокумбо раскритиковал свою команду после поражения от «Тандер».

«Бакс» уступили «Тандер» (102:122) на своей площадке. У форварда Янниса Адетокумбо 19 очков, 14 подборов и 7 передач.

«Мы не стараемся. Не играем на победу. Плохо взаимодействуем. «Химии» нет. Парни действуют эгоистично. Ищут броски для себя, не выбирают правильные.

Все пытаются играть в одиночку. Когда мы проигрываем на 10-15 очков, хотят решить все одним махом. Это не работает, догонять нужно постепенно. Особенно когда речь идет о командах типа «Оклахомы», «Миннесоты» и «Сан-Антонио». С точки зрения ростера они лучше. Так что нужно бороться все 48 минут, принимать верные решения, или шансов не будет. Нельзя выбирать первый попавшийся бросок.

Я был в такой команде. 3-4 года назад. Когда к нам приезжали те, кто с ходу пытались бросать, мы знали, что они не победят. Надо двигать мяч, смещать меня, Криса Миддлтона, Дрю Холидэя и остальных, чтобы найти хорошую позицию. Если ты отдал одну передачу и пытаешься бросать через Дрю Холидэя – удачи.

Я был в такой ситуации. Но не сейчас. Сейчас нам, видимо, просто не дано.

Надо преодолевать подобные трудности. Смотреть записи. Набираться опыта. В какой-то момент люди начинают понимать. Но у нас нет на это времени», – заключил Адетокумбо.