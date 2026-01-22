Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» уступил «Парме» в близкой концовке и выбыл из борьбы за плей-офф
Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.
«Локомотив-Кубань» выбыл из гонки за плей-офф, проиграв в упорном матче «Бетсити Парме».
Групповой этап
Группа А
Локомотив-Кубань – Парма – 92:93 (25:23, 22:17, 21:25, 24:28)
ЛОКОМОТИВ: Мартин (17 + 6 передач), Хантер (16 + 5 подборов), Самойленко (13), Мур (10).
ПАРМА: Фирсов (20 + 5 подборов), Сэндерс (16 + 5 передач), Адамс (16 + 5 передач), Ильницкий (15), Картер (14 + 9 подборов).
22 января. 20.00
Положение команд: ЦСКА – 3-1, Парма – 3-1, Мега – 2-2, Локомотив-Кубань – 0-4.
Группа Б
Положение команд: Зенит – 3-1, УНИКС – 2-1, Уралмаш – 2-2, Игокеа – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости