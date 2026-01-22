7

Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» уступил «Парме» в близкой концовке и выбыл из борьбы за плей-офф

Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.

«Локомотив-Кубань» выбыл из гонки за плей-офф, проиграв в упорном матче «Бетсити Парме».

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Локомотив-Кубань – Парма – 92:93 (25:23, 22:17, 21:25, 24:28)

ЛОКОМОТИВ: Мартин (17 + 6 передач), Хантер (16 + 5 подборов), Самойленко (13), Мур (10).

ПАРМА: Фирсов (20 + 5 подборов), Сэндерс (16 + 5 передач), Адамс (16 + 5 передач), Ильницкий (15), Картер (14 + 9 подборов).

22 января. 20.00

Положение команд: ЦСКА – 3-1, Парма – 3-1, Мега – 2-2, Локомотив-Кубань – 0-4.

Группа Б

Положение команд: Зенит – 3-1, УНИКС – 2-1, Уралмаш – 2-2, Игокеа – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
