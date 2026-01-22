Кендрик Перкинс: «Карл-Энтони Таунс – вот где чертова проблема «Никс»

Кендрик Перкинс назвал проблему «Никс».

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал игрока, который создает проблемы для «Нью-Йорка ».

«Известно, что чертова проблема «Никс» в Карле-Энтони Таунсе, но вы просто не хотите говорить об этом вслух. Карлу-Энтони Таунсу нужно повзрослеть и стать взрослым мужиком. Именно таким он им нужен. Только таким.

Джейлен Брансон не может его правильно заигрывать и между ними нет химии? Проблема не в Брансоне. Проблема в Карле-Энтони-Таунсе и Майке Брауне. Потому что, если вы заметили, от новой атакующей схемы выигрывают все, кроме Таунса. В прошлом году он набирал в среднем 24 очка, а в этом – всего 20.

Когда Таунс не получает мяч, то выпадает и из оборонительных действий. Сложность в том, что когда речь заходит о прохождении Восточной конференции, то на ум приходят Эван Мобли и Джарретт Аллен, или парочка гигантов из Детройта, Джейлен Дюрен и Айзейя Стюарт. Это должно настораживать. «Никс» очень зависят от успешности Карла-Энтони Таунса», – считает эксперт.