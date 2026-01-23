Евролига. «Олимпиакос» впервые с 2017 года одержал выездную победу над «Анадолу Эфесом», «Реал» обыграл «Монако» и другие результаты
Сегодня прошли шесть матчей регулярного сезона Евролиги.
Впервые с 2017 года «Олимпиакос» смог обыграть «Анадолу Эфес» на выезде.
Мадридский «Реал» справился с «Монако».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-6, Фенербахче Турция – 15-7, Монако – 15-8, Валенсия Испания – 15-8, Реал Испания – 15-8, Барселона Испания – 15-8, Олимпиакос Греция – 15-8, Панатинаикос Греция – 14-9, Жальгирис Литва – 13-10, Црвена Звезда Сербия – 13-10, Виртус Италия – 11-12, Милан Италия – 11-12, Дубай ОАЭ – 10-13, Маккаби Тель-Авив Израиль – 9-14, Баскония Испания – 8-15, Бавария Германия – 8-15, Париж Франция – 7-15, Партизан Сербия – 7-16, Виллербан Франция – 6-17, Анадолу Эфес Турция – 6-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
