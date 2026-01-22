  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дэн Ле Батард и Чарльз Баркли сошлись в том, что Дюрэнт идет по худшему из возможных сценариев карьеры: «Даже не близок к успеху»
14

Дэн Ле Батард и Чарльз Баркли сошлись в том, что Дюрэнт идет по худшему из возможных сценариев карьеры: «Даже не близок к успеху»

Наследие Кевина Дюрэнта подвергли сомнению.

Известный спортивный ведущий Дэн Ле Батард и легенда НБА Чарльз Баркли пришли к выводу, что Кевин Дюрэнт идет по худшему из возможных сценариев карьеры с учетом уровня своего таланта.

Ле Батард и Баркли считают, что выбор форвардом «Рокетс» команд для продолжения карьеры и результаты негативно скажутся на восприятии его баскетбольного наследия.

«Эта версия Дюранта, со всеми сменами команд и всем прочим. То, как он решил поступить – это худший из возможных вариантов для его наследия. Если представить все возможные изначально опции Кевина, то все эти его постоянные смены команд – худший вариант его карьеры, какой только мог быть», – заявил Ле Батард.

Баркли согласился, отметив, что Кевин добился результата только с Династией «Голден Стэйт».

«Что ж, я на 100% согласен. Он и близко не приблизился к успеху. Этот переход в «Нетс». Если игрок его калибра переезжает в Нью-Йорк, то это должны быть «Никс». В Нью-Йорке – «Никс». А он выбирает «Нетс». И вылетает в первом же раунде… Или вот он играл у нас здесь, в Финиксе. Ничего не добился. Теперь он переходит в «Хьюстон», и мои «Санз» сразу же показывают лучшие результаты без него. Это ужасные эпизоды для репутации игрока», – считает член Зала славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: LeBatardShow
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoЧарльз Баркли
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт: «Буду ждать подобных матчей от Рида Шеппарда. Хочу, чтобы мы перестали им удивляться»
21 января, 11:40
Кевин Дюрэнт: «В последнее время у нас проблемы. Это была важная победа, которую не стоит недооценивать»
21 января, 09:53
Кевин Дюрэнт: «Виктор Вембаньяма наиболее опасен под кольцом. Мы заставили его весь матч бросать через руки с отклонением»
21 января, 08:50
Стефен Карри возглавил рейтинг продаж маек в НБА по итогам первой половины сезона
20 января, 18:27Фото
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
19 января, 19:01
Главные новости
НБА. «Чикаго» примет «Лейкерс», «Миннесота» – «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 18:42Live
Лука Дончич и Иммануэл Куикли стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 20:55
Тай Джером может дебютировать в составе «Мемфиса» через 1-2 недели
вчера, 20:38
«Кливленд» получил запросы о Дине Уэйде как минимум от десяти команд (Крис Федор)
вчера, 20:18
Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»
вчера, 20:01
Дрэймонд Грин: «Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан»
вчера, 19:45
«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи
вчера, 19:25
Энтони Дэвис, скорее всего, останется в «Далласе» до конца сезона (The Athletic)
вчера, 18:59
«Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3
вчера, 18:03Фото
«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)
вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Варезе», «Виртус» взял верх над «Кремоной»
вчера, 21:10
Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»
вчера, 20:21
Девонте Грэм может покинуть «Црвену Звезду» в ближайшее время
вчера, 18:42
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» вырвал победу у «Каршияка»
вчера, 18:23
Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
вчера, 18:20
Скариоло об участии «Реала» в европейском проекте НБА: «Единственное, что мне известно: решение пока не принято»
вчера, 17:14
Жан Табак стал новым главным тренером «Андорры»
вчера, 14:30Фото
Победный трехочковый Каспера Уэйра и данк на 360 от Би Джей Джонсона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 13:35Видео
Савков, Рейнольдс, Рыжов, Тримбл и Джонсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:08Фото
Матч звезд АСБ-2026 пройдет 31 января в Москве
вчера, 09:15