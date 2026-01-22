Дэн Ле Батард и Чарльз Баркли сошлись в том, что Дюрэнт идет по худшему из возможных сценариев карьеры: «Даже не близок к успеху»

Наследие Кевина Дюрэнта подвергли сомнению.

Известный спортивный ведущий Дэн Ле Батард и легенда НБА Чарльз Баркли пришли к выводу, что Кевин Дюрэнт идет по худшему из возможных сценариев карьеры с учетом уровня своего таланта.

Ле Батард и Баркли считают, что выбор форвардом «Рокетс» команд для продолжения карьеры и результаты негативно скажутся на восприятии его баскетбольного наследия.

«Эта версия Дюранта, со всеми сменами команд и всем прочим. То, как он решил поступить – это худший из возможных вариантов для его наследия. Если представить все возможные изначально опции Кевина, то все эти его постоянные смены команд – худший вариант его карьеры, какой только мог быть», – заявил Ле Батард.

Баркли согласился, отметив, что Кевин добился результата только с Династией «Голден Стэйт ».

«Что ж, я на 100% согласен. Он и близко не приблизился к успеху. Этот переход в «Нетс». Если игрок его калибра переезжает в Нью-Йорк, то это должны быть «Никс». В Нью-Йорке – «Никс». А он выбирает «Нетс». И вылетает в первом же раунде… Или вот он играл у нас здесь, в Финиксе. Ничего не добился. Теперь он переходит в «Хьюстон », и мои «Санз» сразу же показывают лучшие результаты без него. Это ужасные эпизоды для репутации игрока», – считает член Зала славы.