Стивен Эй Смит: «Никс» ужасны в защите. Мы не слышали такого при Томе Тибодо»
Стивен Эй Смит раскритиковал «Нью-Йорк».
«Никс» прервали серию из 4 поражений подряд. Команда взяла только 3 матча из последних 10.
«Проблема в защите. Они ужасны. Уважаю Майка Брауна, желаю ему всего самого лучшего. Но он сменил Тома Тибодо, и при нем мы такого не слышали. Джош Харт не заявлял на публику, что они «кошмарны в защите весь сезон». Такого не говорили про команду Тибодо.
Им нужно что-то менять. Время уходит», – заключил ведущий ESPN Стивен Эй Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
