Стивен Эй Смит: «Никс» ужасны в защите. Мы не слышали такого при Томе Тибодо»

Стивен Эй Смит раскритиковал «Нью-Йорк».

«Никс» прервали серию из 4 поражений подряд. Команда взяла только 3 матча из последних 10.

«Проблема в защите. Они ужасны. Уважаю Майка Брауна , желаю ему всего самого лучшего. Но он сменил Тома Тибодо , и при нем мы такого не слышали. Джош Харт не заявлял на публику, что они «кошмарны в защите весь сезон». Такого не говорили про команду Тибодо.

Им нужно что-то менять. Время уходит», – заключил ведущий ESPN Стивен Эй Смит.