30+10+5 Джейлена Брауна позволили «Бостону» уверенно справиться с «Индианой»

Джейлен Браун привел «Селтикс» к победе над «Пэйсерс».

«Бостон » уверенно победил «Индиану» на своей площадке – 119:104.

На счету защитника Джейлена Брауна 30 очков, 10 подборов, 5 передач на 5 потерь и 3 перехвата. Браун реализовал 11 из 22 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 7 из 9 штрафных.

Форвард «Индианы» Паскаль Сиакам ответил 32 очками (12 из 21 с игры, 4 из 7 трехочковых, 4 из 6 штрафных), 10 подборами и 4 передачами.