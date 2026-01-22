Жорди Фернандес взял на себя ответственность за разгром от «Никс»: «Это я должен обеспечить, чтобы игроки понимали наши ценности»
Жорди Фернандес отреагировал на разгром от «Никс».
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес взял на себя ответственность за разгромное поражение от «Нью-Йорка».
«Никс» в среду победили с рекордной для себя разницей в 54 очка (120:66). В ноябре «Нетс» уже получали в дерби «-36».
«Сегодня получилось еще хуже, и в этом виноват я.
Я должен помочь ребятам стать лучше. В последних 12 матчах мы плохо играли и в защите, и в нападении. И это моя вина. Игроки не несут за это ответственности. Это я должен обеспечить, чтобы игроки понимали наши ценности и то, как мы хотим действовать на площадке», – признался Фернандес.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
