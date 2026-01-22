32+15+8 Джейлена Джонсона помогли «Атланте» одолеть «Мемфис»

Джейлен Джонсон был близок к очередному трипл-даблу в игре с «Гриззлис».

Форвард «Атланты» Джейлен Джонсон стал главным действующим лицом в игре с «Мемфисом » (124:122).

На счету баскетболиста 32 очка, 15 подборов и 8 передач на 4 потери. Джонсон реализовал 10 из 21 броска с игры, 2 из 6 трехочковых и 10 из 11 штрафных.

Со стороны «Гриззлис» свой дабл-дабл оформил разыгрывающий Джа Морэнт – 23 очка (7 из 15 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 8 из 8 с линии), 12 передач на 5 потерь и 3 блок-шота.

Лидер в матче менялся 21 раз. Джонсон набрал решающие 2 очка за 46 секунд до конца матча. Морэнт смазал трехочковый на победу под сирену.