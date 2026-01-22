Некоторым игрокам «Никс» не понравилось, что Майк Браун обнялся с Дрэймондом Грином после матча
У игроков «Никс» возникли вопросы к главному тренеру из-за Дрэймонда Грина.
Ряду игроков «Никс» не понравилось, что главный тренер Майк Браун обнялся с форвардом «Уорриорз» Дрэймондом Грином после матча между командами на прошлой неделе.
В тот же вечер Грин грубо сфолил на центровом «Нью-Йорка» Карле-Энтони Таунсе, схватив его за ногу, что могло привести к травме. Доброжелательный настрой тренера по отношению к Дрэймонду после такого эпизода вызвал вопросы у его подопечных.
Браун ранее провел несколько сезонов в штабе «Голден Стэйт» и выиграл с командой три титула чемпиона НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости